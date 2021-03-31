Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Başkan Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti

Filistin davasının önemli savunucularından Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı makamında ziyaret etti.

Filistin davasının önemli savunucularından Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı makamında ziyaret etti. Mustafa, Filistinlilere ve Filistin davasına maddi ve manevi olarak verdiği destekten dolayı teşekkür ederken Çağırıcı da "Bu haklı davanızda her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

İstanbul'da bir dizi temaslarda bulunan Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, misafirini makamında ağırladı.

"Haklı davanızda her zaman yanınızdayız"

İkili arasında gerçekleşen özel görüşmede birçok konuya değinildi. Türkiye ile aralarındaki dayanışmaya değinen Büyükelçi Mustafa, "Bağcılar Belediyesi olarak Filistin'deki yerel yönetimlere, belediyelere yaptığı yardımlar için size çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan Filistinlilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sağlık, eğitim alanlarındaki desteklerinizden dolayı minnettarız. Ayrıca Türkiye'nin Filistin davasına desteğiniz, Filistin halkının meşru davası ve özgürlüğü için yaptığınız çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Mustafa, bu yılki Filistin Kültür Haftası etkinlikleri ve Filistin Halkıyla Dayanışma etkinliklerinin Bağcılar'da gerçekleştirilmesini talep etti. Filistin'le aynı duyguları taşıdıklarını söyleyen Çağırıcı da "Bu haklı davanızda her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındaydık bundan sonra da gücümüz nispetinde yardıma devam edeceğiz. İnşallah Filistin en kısa zamanda huzura ve refaha kavuşacak. Ziyaretiniz bizi çok memnun etti" dedi.

Yeni hizmet binasını çok beğendi

Görüşmenin ardından Büyükelçi Mustafa ile Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasını gezdi. Büyükelçi, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan yeni hizmet binasını çok beğendiğini dile getirdi. Mustafa, özellikle yeni meclis salonuna hayran kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı