Filipinleri Vongfong Tayfunu vurdu: 1 ölü Filipinleri Vongfong (Ambo) Tayfunu vurdu.

Filipinleri Vongfong (Ambo) Tayfunu vurdu. 1 kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de tahliye merkezlerine sığındı. Yetkililerin ise tahliye merkezlerinin koronavirüsün (Covid-19) daha da yayılmasına neden olabileceği konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Vongfong (Ambo) Tayfunu Luzon Adası'nın kıyı şeridinde şiddetli yağışlara neden oldu. Yetkililer, tahliye merkezlerinin koronavirüsün daha fazla yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

On binlerce kişi Vongfong Tayfunu'nun Filipinlerin Luzon Adası'na doğru ilerlemesinden ve şiddetli yağışlara neden olmasından dolayı tahliye merkezlerine sığındı. Bu da koronavirüsün tahliye merkezlerinde yayılabileceği korkusunu artırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayfunun ülkeyi vurmasıyla birlikte Doğu Samar bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, tayfunun şiddetli rüzgar ve yağmura neden olduğu, birçok yapının ve tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı Luzon'un koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina altında olduğu, ancak tayfunun dolayı 50 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı ve yetkililerin de virüsün daha da yayılmasından endişe ettiği belirtildi.

BİRÇOK YERDE TAHRİBATA NEDEN OLDU

Neredeyse 'kategori 3' kasırga kadar güçlü olduğu ifade edilen tayfunun, Perşembe günü öğleden sonra Samar adasının doğusunu vurduğu ve Cuma sabahına gelindiğinde de Masbate ve Luzon'un güney ucundaki Quezon'un bazı bölgelerinde tahribata neden olduğu ifade edildi.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT ÇAĞRISI

Bir Sivil Savunma Ofisi yetkilisi, tayfun bölgelerindeki yerel yetkililerden, tahliye merkezlerine sığınan insanların sosyal mesafe kurallarına uyduğuna dair emin olmaları istendiğini belirtti.

Yetkili aynı zamanda durumla alakalı "Bu benzersiz bir durum, çünkü ilk defa salgın durumunu göz önünde bulundurarak tayfun gibi doğal bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Başka bir yetkili ise genelde kullanılan tahliye merkezlerinin koronavirüs vakalarıyla baş etmek için karantina tesislerine dönüştürüldüğünü bu nedenle yerel kurumların geçici olarak okulları sığınak olarak kullandığını söyledi.

Kaynak: DHA