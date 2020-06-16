Filipinler'deki Cebu kenti ileri seviye karantinaya alındı
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Filipinler'deki Cebu kenti ileri seviye karantinaya alındı

Filipinler'in güneyindeki Cebu kenti, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden karantina altına alındı.

Filipinler'deki Cebu kenti ileri seviye karantinaya alındı
16.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:48

Filipinler'in güneyindeki Cebu kenti, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden karantina altına alındı.

"İleri topluluk karantinası" adı verilen karantina düzeyinin uygulandığı şehirde genel sokağa çıkma yasağı ilan edildi, şehre ulaşım durduruldu, şehir içi toplu taşımaya ara verildi.

Öte yandan başkent Manila'da da "genel topluluk karantinası" adı verilen üçüncü seviye tedbirlerin haziran sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin virüse karşı savaşı henüz kazanmadığının altını çizerek vatandaşlardan tedbirlere karşı duyarlı olmalarını istedi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 490 yeni vakanın saptandığı belirtilmişti.

Ülkede ölü sayısının 1098'e, vaka sayısının 26 bin 420'ye yükseldiği kaydedilmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgı nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 100 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 440 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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