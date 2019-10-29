Filipinler'de 6.6 büyüklüğünde deprem

29.10.2019 12:05

Filipinler'in Davao şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, büyük maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, depremin yerel saatle sabah 09.04'te meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonucu çöken binanın altına kalan 66 yaşındaki bir kişi ile 15 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi. Büyük korku yaşayan bölge sakinleri sokaklara döküldü. Adada yaşayan bir dükkan sahibi deprem anında çok korktuklarını belirterek "Deprem çok güçlüydü" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA