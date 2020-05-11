Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı
11.05.2020 07:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 07:50
Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındıDÜZCE, (DHA) ? FİLDİŞİ Sahilleri ve Liberya'dan koronoavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.
Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı
DÜZCE, (DHA) ? FİLDİŞİ Sahilleri ve Liberya'dan koronoavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.
Fildişi Sahilleri ve Liberya'da bulunan 88 Türk vatandaşı uçakla İstanbul'a getirildi. 88 kişi, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Konuralp Mahallesi'ndeki Necla Perkolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 88 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Kaynak: DHA