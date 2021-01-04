Fikri Sağlar kimdir, kaç yaşında? Fikri Sağlar görevi nedir? Fikri Sağlar hayatı ve biyografisi!
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Fikri Sağlar kimdir, kaç yaşında? Fikri Sağlar görevi nedir? Fikri Sağlar hayatı ve biyografisi!

04.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:24
Fikri Sağlar kimdir, kaç yaşında? Fikri Sağlar görevi nedir? Fikri Sağlar hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Durmuş Fikri Sağlam, gerek sosyal medyada gerek internette çok araştırılıyor. Fikri Sağlam'a başörtüsü açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı. Peki, Fikri Sağlar kimdir, kaç yaşında? Fikri Sağlar görevi nedir? Fikri Sağlar hayatı ve biyografisi! Fikri Sağlar ne dedi?

Durmuş Fikri Sağlar, yaptığı türban açıklamasıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı. Durmuş Fikri Sağlar, yaptığı türban açıklamasıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada ve internette çok fazla araştırılan ve adı geçen Durmuş Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sert eleştirildi. Peki Fikri Sağlar kimdir, hangi partide? Durmuş Fikri Sağlar nereli, kaç yaşında?

FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1953'te Mersin'de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Durmuş Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdarî Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni XVII., XVIII., XIX. ve XX. Dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti. SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yaptı. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerde CHP'nin %8,71 oy almasından ötürü baraj dışı kaldığından Fikri Sağlar'ın da milletvekilliği sona erdi. 49. 50. 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükümet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na getirildi.

Yöneticilik ve çiftçilik yaptı. SHP Genel Sekreterliği ve SHP Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreter Yardımcılığı, CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli türlerde yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Birgün gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı ödüller vardır.

17, 18, 19 ve 20. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği; Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu; Plan ve Bütçe, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Milli Savunma, Milli Eğitim Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulundu. Horzum ve Anadolu Bankası Usulsüzlük Komisyonu ve Susurluk Kazası ve Çeteleşmeyi Araştırma komisyonlarında görev yaptı. 49, 50 ve 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı ile Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini üstlendi. Halen CHP Parti Meclisi Üyesidir.

Sağlar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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