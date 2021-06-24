Fikret Şahin kimdir?

2014-2016 yılları arasında Balıkesir Tabip Odası Başkanı olarak seçilen Fikret Şahin, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Fikret Şahin kimdir? Fikret Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?

27. Dönem Balıkesir Milletvekili olan Fikret Şahin, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi'dir. Son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan isimler arasında yer alan Fikret Şahin ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİKRET ŞAHİN KİMDİR?

Fikret Şahin, 15 Ocak 1968'de Sivas'ta doğdu. Baba adı Hacı, anne adı Meryem'dir.

Tıp Doktoru, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı; 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisasını tamamladı.

1998 yılından itibaren Balıkesir Devlet Hastanesinde KBB Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz astalıkları Ana Bilim Dalından Yrd.Doç.Dr.akademik unvanını aldı. Üniversite yıllarında Cerrahi Bilimler Asistan Hekimler temsilciliği ve Uzman Hekimlik dönemimde aralıksız 17 yıl Kulak Burun Boğaz Klinik yöneticiliği yaptı.

2014-2016 döneminde Balıkesir Tabip Odası Başkanlığına seçildi. Balıkesir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ve Balıkesir Kent Konseyi üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel çalışma ve toplantılara katıldı.2014-2018 yıllarında Balıkesir Atatürkçü Düşünde Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.