Fikret İlkiz, 1950 yılında Eskişehir'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İlkiz, uzun yıllardır İstanbul Barosu'na bağlı avukat olarak görev yapıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Fikret İlkiz 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır. Fikret İlkiz'in meslek hayatı oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Peki, Fikret İlkiz kimdir? Fikret İlkiz kaç yaşında, nereli?

FİKRET İLKİZ KİMDİR?

Fikret İlkiz, 1950 yılında Eskişehir'de doğmuş olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak mesleki kariyerini sürdürmektedir. 1982-2004 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde avukat ve hukuk danışmanı olarak görev yapmış, 1997-2002 yılları arasında ise gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

İstanbul Barosu Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin (SEM) kuruluşunda ve yürütme kurulunda üyelik, SEM'de "AİHS ve Bireysel Başvuru" bölüm başkanlığı (1996-2002) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği (2002-2005) ve Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ile Genel Sekreter Vekilliği (1992-1996) yapmıştır.

Akademik alanda da aktif olan İlkiz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Ayrıca, aylık olarak yayınlanan Güncel Hukuk Dergisi'nin Genel Yayın Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında da etkin rol alan İlkiz, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olup, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesidir ve 1998 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülmüştür.

2018 yılında İstanbul Barosu Başkanlığına adaylığını açıklayan Fikret İlkiz, mesleki deneyimi ve hukuk alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kişisel yaşamında evli ve iki çocuk babasıdır.