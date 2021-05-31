Fikret Engin kimdir? Fikret Engin neden vefat etti?

Geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü spiker Fikret Engin, Süper FM, Star TV, ATV ve TV8 gibi birçok kuruluşta görev almış ve bir döneme damga vuran Bay Tahmin programında yorumcu ve moderatörlük yapmıştır. Peki Fikret Engin kimdir? Fikret Engin nerelidir? Fikret Engin neden vefat etti? Fikret Engin neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü spiker Fikret Engin, Süper FM, Star TV, ATV ve TV8 gibi birçok kuruluşta görev almış ve bir döneme damga vuran Bay Tahmin programında yorumcu ve moderatörlük yapmıştır. Peki Fikret Engin kimdir? Fikret Engin nerelidir? Fikret Engin neden vefat etti? Fikret Engin neden öldü?

FİKRET ENGİN NEDEN ÖLDÜ?

25 Mayıs'ta şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Engin, gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Engin'in ölüm haberini, Spor Yazarı Gökhan Dinç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Dinç paylaşımında, "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin aslen Bursa'lıdır ve 48 yaşındadır. Bursa'da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışmıştır. O dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilen Fikret Engin, Süper FM, Star TV ve ATV gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür. Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasının spikerliğini yapmıştır.

Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır.