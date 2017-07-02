FIFA'dan Rusya'ya Tam Not
FIFA, 2017 Konfederasyonlar Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'ya tam not verdi.
FIFA, 2017 Konfederasyonlar Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'ya tam not verdi.
Yine FIFA'ya göre, 2018 yılında Rusya'nın düzenleyeceği Dünya Kupası kesinlikle başarılı bir organizasyon olacak.
FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura Rusya'nın ev sahipliği ile ilgili şunları söyledi: "Burada düzenlenen Konfederasyonlar Kupası kesinlikle iyi bir tecrübe oldu. Takımların ve heyetlerin ağırlanması, güvenlik açısından ve taraftarların gösterdiği ilgi dikkate alındığında gelecek Dünya Kupası'nın güzel bir organizasyon olacağını çok rahat tahmin edebilirim. "
Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Sergey Anohin'e göre, ülkesi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya şimdiden hazır: "Ben İngiliz takımını çalıştırıcısıyla konuştum, Konfederasyonlar Kupası'nın organizasyonundan çok etkilendiğini söyledi. Bu önemli bir işaret. Bu önemli futbol etkinliği bizim bütün dostlarımıza bu tür organizasyonları düzenlemede başarılı ve iyi bir ev sahibi olduğumuzu gösteriyor."
Pakistan'dan Libya'ya, Brezilya'dan Çin'e, 64 ülkeden 12 yaşındaki çocuklar futbol ve dostluk için FIFA, 2017 Konfederasyonlar Kupası dolayısıyla yine Rusya'da buluştu.
Gazprom'un projesi olan turnuvaya St. Petersburg ev sahipliği yaptı. Saygı, eşitlik ve barışı teşvik amacıyla düzenlenen Dostluk için Futbol'da minik futbolcular dev hayallerini paylaştı.
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Tags: FIFAdan Rusyaya not tam Şili Saint Petersburg Gepost: 02 juli 2017