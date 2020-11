FIFA 21 indirimli satın al! FIFA 21 ne kadar? FIFA 21 nasıl satın alınır? FIFA 21 PS Plus Store fiyatı, FIFA 21 Xbox Store fiyatı!

FIFA 21 tanıtımı için yayınlanan videosu sonrası büyük heyecan yaratan oyun hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Electronic Arts'ın vazgeçilmeyen oyunlarından olan FIFA 21 sistem gereksinimleri ne kadar? FIFA 21 ne kadar? FIFA 21 nasıl satın alınır? FIFA 21 PS5 fiyatı, FIFA 21 Xbox Series X fiyatı ne kadar? FIFA 21 PC fiyatı!

Futbol severlerin merakla beklediği FIFA 21 konsol oyunları için muazzam bir indirimle karşımıza çıkıyor. %50'lik indirim sayesinde oyunun her iki sürümü için de kampanyalı fiyatları değerlendirebilirsiniz.

FIFA 21 İNDİRİMLİ SATIN AL! FIFA 21 FİYATI NE KADAR?

FIFA 21 için %50 indirim yapıldı! Playstation ve Xbox oyun konsollarından en az birine sahip olan oyuncular, 500 lira değerindeki FIFA 21 Beckham sürümünü neredeyse yarı fiyatına satın alabilecekler. PS Storede 274 TL'ye satılacak oyun Xbox Store'de ise 273 TL üzerinden satışa sunuldu.

Kısa sürede binlerce satış yapması beklenen oyunun Şampiyonlar Ligi sürümü ise PS Store'de 281 TL, Xbox Store'de 268 TL'ye satılıyor.

FIFA 21 İNDİRİMLİ NASIL ALINIR?

Merakla beklenen FIFA 21 indirimleri başladı! Bilgisayarda yapılan indirimin ardından konsol oyuncularının iple çektiği indirim fırsatı Playstation ve Xbox kullanıcıları için geçerli olacak. Daha önce Steam platformunda indirime gitmiş olan Electronic Arts, oyun konsollarında da geçerli olmak üzere iki farklı oyun sürümünde hatrı sayılır bir fiyat indirimine gitti. Kısa süreli geçerli olacak bu kampanya için oyuncular şimdiden FIFA 21'i satın almaya başladı.

FIFA 21 SÜRÜMLERİ

Oyunun 2 sürümü vardır. İlk sürümünün adı Beckham ikincisinin ise Şampiyonlar Ligi olarak belirlendi. Şampiyonlar Ligi'nin içeriği diğer sürüme göre daha detaylı olduğundan kullanıcılar yoğunlukla bu sürümü tercih ediyor.

FIFA 21 VS PES 21

FIFA oyunu, Pro Evolution Soccer oyunu ile yıllardır rekabet halinde. İki oyunu da deneyimleyen oyuncular, FIFA'nın daha zor oynandığını belirtiyor. Ancak akıcılık bakımından da Pro Evolution Soccer oldukça avantajlı konumda. Her iki oyun da zaman içerisinde grafiklerini ve oyun mekaniğini geliştirdi. Her sene çıkardıkları oyunlarla yüz binleri aşan satış gerçekleştiriyorlar.

PS STORE İNDİRİMLERİ

PS Store internet sitesi incelendiğinde göreceksiniz ki pek çok oyun için hali hazırda yüzde 50'lerde indirim mevcut. Avlanma oyunlarını sevenler için Hunting Simulator 2 oyunu %50 indirimle satışta. Normal fiyatı 259 TL olan oyun şu an için 129,50 TL'ye satılıyor. Gta V Online Edition ve Shark Balina Köpek Balığı Kartı%59 indirimle satılıyor! Yani 374 TL yerine 142,12 TL'ye bu iki ürünü satın alabileceksiniz. Satışı yapılan şeyin Gta V'in içindeki eklentiler olduğunu belirtmekte fayda var. Motor tutkunları için ise gözümüze çarpan %50'lik bir indirim daha var. MotoGP 20 oyunu 299 TL yerine %50 indirimle 149,50 TL'den satılıyor.

Oyun konsolları için yapılan indirimler FIFA 21 ve bahsi geçen diğer oyunlarla sınırlı değil. Xbox ve PS Store'nin resmi internet sitelerini ziyaret ederek fırsatlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Onlarca oyunu indirimli şekilde satın almanız mümkün. Bu fırsatların kısa süre içerisinde sona ereceği biliniyor o yüzden elinizi çabuk tutmanız oyun severler açısından iyi olacak.

PLAYSTATION PLUS NEDİR? PS PLUS ÜYELİK NASIL YAPILIR?

PS Plus abonesi olarak, pek çok çevrimiçi ve çok oyunculu oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca PS Plus üyelerine özel indirimler, her ay ücretsiz oyunlar vardır. Çevrimiçi oyun oynamak isteyen PS4 sahipleri bu üyeliği mutlaka yaptırmalıdır. Yoksa çevrimiçi oyunları oynamak mümkün olmaz. Bu oyunları oynayabilmek için de üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

3 ayrı seçenek sunan Plus üyeliği ilk 14 gün deneme süreci de sunmaktadır.

1 aylık üyelik: 23,99 TL

3 aylık üyelik: 74,99 TL

1 yıllık üyelik: 179,99 TL