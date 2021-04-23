FIFA 21 FUT Team of The Season yayınlandı!
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FIFA 21 FUT Team of The Season yayınlandı!

FIFA 21 FUT Team of The Season yayınlandı!
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Uzun zamandır beklenen Team of The Season (TOTS) yayınlandı!

oyuncularının uzun zamandır beklediği FIFA 21 FUT Team of The Season (TOTS) nihayet sonuçlandı! Sonuçlar ise EA SPORTS FIFA Twitter hesabı paylaşıldı. Biz de sizler için TOTS oyuncularını derledik.

FIFA 21 oyuncularının oylarıyla belirlenen oyuncular ise şu şekilde:

Federico Valverde (92 OVR) (Real Madrid)

Harvey Barnes (92 OVR) (Leicester City)

David Alaba (92 OVR) (Bayern München)

Aaron Wan-Bissaka (92 OVR) (Manchester United)

Nordi Mukiele (90 OVR) (RB Leipzig)

Tanguy Ndombele (90 OVR) (Totenham Hotspur)

Leon Bailey (90 OVR) (Bayer 04 Leverkusen)

Christopher Nkunku (89 OVR) (RB Leipzig)

Piotr Zielinski (89 OVR) (Napoli)

Alphonse Areola (89 OVR) (Fulham)

Nicolas Tagliafico (90 OVR) (Ajax)

Odsonne Edouard (88 OVR) (Celtic)

Moise Kean (87 OVR) (Paris SG)

Connor Goldson (87 OVR) (Rangers)

Josip Ilicic (91 OVR) (Atalanta)

Kaynak: Playerbros

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