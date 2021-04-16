Fidan: Sadece teknoloji değil, insan kaynağına da yatırım yaptık

Kadın istihdamına verdiği önemle adını duyuran İzmirli hazır giyim firması, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ilk 5'e girerek altın kategoride ödül almaya hak kazandı.

Kadın istihdamına verdiği önemle adını duyuran İzmirli hazır giyim firması, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ilk 5'e girerek altın kategoride ödül almaya hak kazandı. Giyim firmasının Genel Koordinatörü Nihal Fidan, "Sürdürülebilir tekstil prensibimizle, yatırımlarımızı sadece teknoloji ve altyapıya değil, insan kaynağına da yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından her yıl düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamına 2 milyon dolar ve üzeri katkı sağlayan 69 firma ödüllendirildi. 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun da bir arada gerçekleştirildiği törende, İzmirli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil, platin ve altın kategorisinde ödül kazanan ilk 10 firma arasında, 4'üncü sırada altın kategoride yer alarak ödül almaya hak kazandı.

"BU ÖDÜL ÇALIŞANLARIMIZINDIR"

Akar Tekstil adına ödülü, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'tan alan Akar Tekstil Genel Koordinatörü Nihal Fidan: Bu ödül tüm Akar Tekstil çalışanlarınındır. Zorlu pandemi koşullarında, dikkatli ve özverili bir şekilde üretimlerimizi devam ettirdik. Bununla birlikte küçülmelerin arttığı bir dönemde, yeni yatırımlar oluşturduk ve mevcut yatırımlarımızı da güçlendirdik. 'Sürdürülebilir Tekstil' prensibimizle, yatırımlarımızı sadece teknoloji ve altyapıya değil, insan kaynağına da yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

2004 yılında İzmir'de üretime başlayan Akar Tekstil, bugün kreatif tasarım gücü, 3 bin kişilik dinamik üretim yapısı ve inovatif ar-ge merkeziyle sürdürülebilir küresel markalara hayat veren, ihracat odaklı üretimler gerçekleştiren bir üretici konumunda olduğunu söyleyen Fidan, "2018 yılında Manisa Kula'daki fabrikamızı, 2020'de ise Mardin Savur'daki fabrikamızı hayata geçirerek, üretim ağımızı ve ihracat kapasitemizi artırdık. Artan üretim ağlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla, ihracatta Ege'yi ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı