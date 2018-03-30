Fiat Yıldız Bayi Ödülleri Teslim Edildi

Fiat'ın Türkiye'deki tüm bayileri arasından müşteri memnuniyeti, satış, satış sonrası, finans ve süreç yönetimi alanlarındaki performans kriterlerine göre belirlenen "Yılın Yıldız Bayileri"nde, Fiat Özakıncı Otomotiv 2017 yılındaki başarılı performansı ile "Altın Yıldız Bayi" oldu.

Fiat açıklamasına göre, Fiat, "Yılın Yıldız Bayi"lerini belirledi. 2017 yılında 120 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek pazar payını bir önceki yıla oranla yaklaşık 2 puan artıran ve 29 ilde pazar lideri olan Fiat'ın 'Yıldız Bayileri', müşteri memnuniyeti, satış, satış sonrası, finans ve süreç yönetimi alanlarında başarılı performans sergileyen Özakıncı Otomotiv, Bozüyük Otomotiv ve Gürses Otomotiv oldu.

Bozüyük Otomotiv "Gümüş Yıldız Bayi" olurken, Gürses Otomotiv "Bronz Yıldız Bayi" olma başarısını gösterdi. En yüksek puanı alan 3 bayinin yöneticileri, düzenlenen törenle ödüllerini Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç'tan teslim aldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Eroldu,tüm bayilere teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.