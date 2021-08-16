Fiat Doblo Trekking yenilendi

2000 yılında Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan; fikri ve sınai hakları Tofaş’a ait Fiat Doblo, yenilenen Trekking versiyonuyla satışa sunuldu.

2000 yılında Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilmeye başlanan; fikri ve sınai hakları Tofaş'a ait Fiat Doblo, yenilenen Trekking versiyonuyla satışa sunuldu.

120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile satışa sunulan model, 209 bin 900 TL'lik fiyatı ve Koç Fiat Kredi aracılığı ile sunulan 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

Traction Plus

Doblo Trekking; 10 mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan Traction Plus özelliği ve dört mevsim lastikleri ile geliyor. Yeni versiyon; Titanyum Gri Tavan Rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç Titanyum Gri Alaşım Jantları, "Trekking" yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları ile diğer Doblo'lardan ayrılıyor.

Doblo Trekking; iç mekanında 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi'ne sahip. Kullanımı kolay ara yüzü, yüksek çözünürlüğü ve komutlara verdiği hızlı tepkiler ile daha iyi bir araç içi multimedya deneyimi sunan 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi, Apple Car Play ve Android Auto özellikleri ile de bu deneyimi destekliyor.

Araçtaki yeni gri renkli dashboard, gri vites çerçevesi, siyah PVC ön ve arka kapı panelleri, gri renkli kapı iç açma kolları, turuncu dikişli siyah kumaş koltukları, bununla uyumlu vites ve el freni körüğündeki turuncu dikişler, koltukların üzerindeki Trekking yazısı versiyonu daha da şık kılıyor.

Kaynak: Carmedya.com