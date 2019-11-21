Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor
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Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor

2011 ve 2013 yılları arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee araçlar için yapılan geri çağırmada yakıt pompası üzerindeki temas noktalarında bulunan ve elektrik akımını kesebilen silikon tortuların düzeltileceği duyuruldu

21.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:19
Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor

elektrik bağlantı hatası nedeniyle 700 bin SUV tipi aracı geri çağırıyor.


Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hatanın aracın çalışmasına engel olabildiği ya da durmasına sebep olabildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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