Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor
2011 ve 2013 yılları arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee araçlar için yapılan geri çağırmada yakıt pompası üzerindeki temas noktalarında bulunan ve elektrik akımını kesebilen silikon tortuların düzeltileceği duyuruldu
21.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:19
Fiat Chrysler elektrik bağlantı hatası nedeniyle 700 bin SUV tipi aracı geri çağırıyor.
Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hatanın aracın çalışmasına engel olabildiği ya da durmasına sebep olabildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com