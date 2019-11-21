Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor

21.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:19

Fiat Chrysler elektrik bağlantı hatası nedeniyle 700 bin SUV tipi aracı geri çağırıyor.



Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hatanın aracın çalışmasına engel olabildiği ya da durmasına sebep olabildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle