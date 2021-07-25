Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
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Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Sadece Haberler

Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi için etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi için etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bilim merkezine gelen minikler, birbirinden farklı atölyelerde düzenlenen bilimsel çalışmalara katılarak teknoloji ve bilimi eğlenerek öğreniyor. Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri, sıvı azot gösterisinden açısal momentuma, fısıltı tabaklarından sıcak hava balonuna, gölge tüneline kadar çeşitli bilimsel deneylerle çocukları tanıştırıyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliklerde bilimin önemini eğlenerek öğrenen çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişiyor.

Grup halinde Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklardan 10 yaşındaki Zeynep Ecrin Canatız, "Buraya farklı şeyler öğrenmek için geldim. En çok pencere deneyi ilgimi çekti. Farklı açılardan görmemi sağladı" derken, Cihat Emin Aslan ise, "14 yaşındayım bilimi eğlenerek öğreniyoruz burada. Elektrik deneyini beğendim, saçlarım elektriklendi" diye konuştu.

Merkeze gelmek için can attığını söyleyen Eylül Naz Şerbetçi, "Bilim öğrenmek için buraya geldim. İlk defa geliyorum, buradaki aletleri çok merak ediyordum. Burası çok eğlenceli" dedi.

Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli

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