Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

18.08.2019 18:59

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini ilan eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Feyzioğlu, "Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz." şeklinde konuşarak yeni düzenlenen yargı paketinin kabul edilmesi sürecine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle