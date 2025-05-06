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Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek'e ne oldu?

Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek'e ne oldu?
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı gelişmelerle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. "Feyza Civelek olayı nedir?" ve "Feyza Civelek'e ne oldu?" soruları sosyal medyada gündem olurken, ünlü oyuncunun hakkında açılan soruşurma merak konusu oldu. Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek hakkında neden soruşturma açıldı? İşte, detaylar…

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı olaylarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada sıkça araştırılan "Feyza Civelek olayı nedir?" ve " Feyza Civelek'e ne oldu?" soruları, yaşanan son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Peki, Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek'e ne oldu? İşte, Feyza Civelek hakkında açılan soruşturma ve detayları…

FEYZA CİVELEK OLAYI NEDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Feyza Civelek, son dönemde iki büyük skandalla gündeme oturdu. Genç oyuncu önce uyuşturucu operasyonunda yakalandı, ardından ise sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajları nedeniyle savcılık soruşturmasına konu oldu.

Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek'e ne oldu?Feyza Civelek olayı nedir

2025 yılı Mayıs ayında bu kez bambaşka bir iddia ile gündeme gelen Civelek, sosyal medyada yaşanan bir tartışma nedeniyle hukuki sürecin içine çekildi. İddialara göre, oyuncunun eski sevgilisi Alican Kurt'un sosyal medya paylaşımına, bir kullanıcı olan Mert Wang, "Saçmalama lan" şeklinde bir yorum yaptı. Bu yoruma sinirlenen Feyza Civelek, Wang'a aşağıdaki mesajı gönderdi:

"Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür. Nerede oturduğunu bulurum, evinden cesedini alırlar."

Feyza Civelek olayı nedir? Feyza Civelek'e ne oldu?Feyza Civelek'e ne oldu

Bu mesajları alan Mert Wang, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Civelek hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla şikâyetçi oldu. Başsavcılık ise iddialar üzerine resmi soruşturma başlattı. Civelek'in olayla ilgili sessizliğini koruduğu bildirildi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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