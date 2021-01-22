Feyza Aktan'ın "Şiddet gördüm" iddialarına Özcan Deniz'den yanıt: Yeni projemin arifesinde yaşanması ayrı bir konu

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Bunun üzerine sessizliğini bozan Deniz konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Deniz, "Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi ve manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu" dedi.

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'den şikayetçi oldu. Özcan Deniz'den evli olduğu dönemde şiddet gördüğünü söyleyen Aktan, dava dilekçesinde "Özcan beni 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Aktan'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü şarkıcı Özcan Deniz suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

"YENİ PROJEMİN ARİFESİNDE BUNLARIN YAŞANMASI AYRI BİR KONU"

Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi "çamur at izi kalsın" düşüncesiyle ortaya atılmış iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. S¸iddet uygulamadım, eski eşimi maddi ve manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu" dedi.

"ULU ORTA KONUŞMAK GİBİ BİR DAVRANIŞIM OLMADI VE OLMAYACAK"

Kurulacak çok cümlenin olduğunu fakat ileride çocuğunu üzecek kayıtlar bırakmamak için sustuğunu aktaran Deniz, "Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya calışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak" ifadelerine yer verdi.

"OĞLUMUN GELECEĞİNİN GASP EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Deniz açıklamalarının devamında, "Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için, yasal yollara başvurup haklarımı resmi^ mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim" dedi.