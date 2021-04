Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında ve nereli? Fettah Can biyografisi...

Fettah Can kimdir, kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Fettah Can konusunda araştırmalar devam ediyor. Fettah Can 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Cansu Kurtçu ile nikah masasına oturdu. Çittin bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Peki, Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında ve nereli? Fettah Can biyografisi...