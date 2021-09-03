FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

"FETÖ/PDY üyeliği" başta olmak üzere 24 ayrı suçtan aranması bulunan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçtığı belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanında yakalandı.