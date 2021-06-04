FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı
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FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı

FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da, Bylock kullanıcısı olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da, Bylock kullanıcısı olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğretim görevlisi olarak görev yapan ve Bylock kullanıp Bank Asya'da hesap sahibi olduğu tespit edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Avni Mustafa Ö. (38), çalıştığı özel bir hastanede yakalandı. Mustafa Ö., emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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