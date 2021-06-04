Trabzon Emniyeti'nden Ankara'da FETÖ operasyonu
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Trabzon Emniyeti'nden Ankara'da FETÖ operasyonu

Trabzon Emniyeti'nden Ankara'da FETÖ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde "Trabzon bölge talebe mesulü" ile askeri mahrem yapılanmasında görevli iki kadın gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde "Trabzon bölge talebe mesulü" ile askeri mahrem yapılanmasında görevli iki kadın gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan iki kadını yakalamak için Ankara'da operasyon düzenlendi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen ve firari olan D.O.(37) ve B.G.(31) Ankara'da yakalanarak Trabzon'a getirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan B.G.'nin, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında örgütün sözde "bölge talebe mesulü" ve Çarşıbaşı ilçesi sorumlusu olduğuna dair beyanların bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan D.O.'nun ise, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eğitim kurumlarında çalıştığı ve örgütün askeri yapılanmasında vazifeli olduğu iddia edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şüphelilerin sorgularının devam ettiği kaydedildi. - TRABZON

Trabzon Emniyeti'nden Ankara'da FETÖ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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