Fetö Sanığı Eski Yargı Mensubu Eşlere Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski Cumhuriyet savcısı 8 yıl 1 ay, eski hakim eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Saltuk Buğra Kurt ile eşi eski hakim tutuksuz sanık Derya Kurt ve avukatları katıldı.

Sanık Saltuk Buğra Kurt, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim ve ben ByLock kullanmadım. Kullanmış olsaydık, kullanıcı adı ya da mesaj içerikleri olurdu. Öğrencilik yıllarında cemaat evinde kalmadım. Staj dönemini de ailemin yanında geçirdim. Ailemin sağlık sorunları nedeniyle tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Derya Kurt da ByLock raporunda programa 15 bin giriş yaptığının iddia edildiğini belirterek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını savundu.

Savcısı, sanık Saltuk Buğra Kurt'un ByLock kullandığını ve örgütün faaliyetlerinde aktif rol aldığını, eşi Derya Kurt'un da ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiğini ifade ederek, her ikisinin de atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Saltuk Buğra Kurt'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, ev hapsiyle tahliyesini kararlaştırdı. Derya Kurt'u da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.