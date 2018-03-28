Fetö Sanığı Eski Öğretim Görevlisine Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretim görevlisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kanun hükmünde kararname ile Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen eski akademisyen tutuklu sanık Mehmet Alper Sözer ile avukatı katıldı.

Sanık Sözer, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Bank Asya'ya ev almak için para yatırdım. ByLock bilgilerinde hata olduğunu ilk baştan beri savunuyorum. Suçsuzum." ifadesini kullandı.

Savcı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine eşinin adına Bank Asya'da hesap açarak 115 bin lira yatırdığını ve sanığın örgüt mensubu olduğu yönündeki tanık beyanlarını dikkate alarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alper Sözer'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.