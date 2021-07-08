FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral, Bursa'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç Tuğgeneral S.A., Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç Tuğgeneral S.A., Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Tuğgeneral S.A.'nın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, S.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı gözaltına aldı. S.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, operasyon anı kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı