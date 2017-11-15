Fetö/pdy Davası

Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 10'u tutuklu 20 sanığın yargılandığı duruşmaya devam edildi.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen üçüncü duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, adliye ve ceza infaz kurumu personeli, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.



Tutuklu 5 sanık, duruşma salonuna Ceza İnfaz Kurumu aracıyla getirilirken, tutuklu 5 sanık ile tutuksuz 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.



Sanık yakınları, adliye binası girişinde kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.



Gelen belgelerle talimatla alınan tanık ifadelerinin okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci mütalaasını verdi.



Bekmezci, mütalaasında, Hakan Altun, Birkan Ercan, Adem Çalışkan, Ernur Çağır, Fatih Şükrü Gökçek, Hüsamettin Tursun, Muhammet Bahtiyar Eskin, Onur Eci, Yusuf Karpuz ve Türkmenistan uyruklu Yhtyyar Annayev'in tutukluluk halinin devam etmesi istedi.



Sanıkların gelen belgelere ve mütalaaya karşı savunma yaptığı duruşmaya yarın devam edilecek.