FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 muvazzaf jandarma astsubay, 1 görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 7 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, Kocaeli ve İzmir'de şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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