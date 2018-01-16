Fetö'nün Sahil Güvenlik "Mahrem İmamı"Na 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının sözde "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının sözde "mahrem imamı" eski öğretmen sanık Soner Dinçer ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen ve başka bir dosyada tutuklu yargılanan eski üsteğmen Ömer Binici, Dinçer hakkında tanık olarak ifade verdi.

Samsun'a 2014 yılında geldiğini belirten Binici, "Burada ilk olarak cemaat abileri İsa K, Muharrem Ç. ve Soner Dinçer ile sohbet ediyorduk. Dini içerikli sohbetler yaptık. Ortamda kim evin büyüğüyse genellikle sohbeti o yönetirdi. Muharrem Ç. bana 2014 yılının sonuna doğru ByLock yükledi. Orada 5-6 ay geçtikten sonra sohbet Soner beye devredildi. Soner Dinçer bana, 'ByLock'un artık gizliliği kalmadığını' söyledi. 'Bunu silelim Kakao Talk yükleyip bu program üzerinden haberleşelim.' dedi. Daha sonra Kakao Talk üzerinden yazışmaya başladık. Sohbet için kullanıyorduk." dedi.

Dinçer ile 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce görüşmemeye başladığını aktaran Binici, "Dini sohbetlerde Fetullah Gülen'den bahsedilirdi. Kitapları okunurdu. Başlangıçta bana, birlikteki askerleri tanır mısın? diye soru soruyorlardı. Bilgi vermek istemezdim. 'Bunlar görevle alakalı konular' derdim, cevap vermezdim." diye konuştu.

"Gözümün içine baka baka tanımadığını söylüyor, yalan konuşuyor"

Sanık Dinçer ise İsa K. ve Muharrem Ç'yi tanımadığını öne sürerek HTS kayıtlarından tanımadığının ortaya çıkacağını ileri sürdü. Kakao Talk programını kullanmadığını iddia eden Dinçer, "Tanığı tanımıyorum. Tanık benimle ilgili bilgiyi Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinden öğrenmiştir. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Tanık Binici de "Benim gözümün içine baka baka tanımadığını söylüyor, yalan konuşuyor." yanıtını verdi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti eski öğretmen sanıklardan Soner Dinçer'e 10 yıl 6 ay, Ayşegül Aydın, Sevgi Akçay, Sevim Soylu ve Serpil Demirel'e ise 6 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Heyet, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Mor Beyin" yazılımı mağduru olduğu tespit edilen sanıklar Fazlı G, Ahmet A, Güven B, Muhittin K, Nail U. ve Aynur D'nin ise beraatine hükmetti.