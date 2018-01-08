Fetö'nün Didim Yapılanması Davası

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Didim ilçesindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 2. Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonunda görülen duruşmaya, 9 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İlk duruşmalarda örgütle ilişkisi olmadığını ve örgütle ilgili herhangi bir şey bilmediğini savunan tutuklu sanıklardan Burak Vural, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

FETÖ'nün sözde "Söke imamı" tarafından Didim'de örgütün kapatılan okullarında çalışmak üzere yönlendirildiğini anlatan Vural, örgüt içerisinde kendisinin sadece sohbet yaptığını savundu.

Didim'in turistlik bölge olmasından dolayı yaz aylarında sohbetlere katılımın az olduğunu ifade eden Vural, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra katılımların çok daha azaldığını dile getirdi.

Örgütün sözde "ilçe imamı" Muharrem Sever ise örgüt yöneticisi olduğu ve ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

"Hangi örgüt mü diyorsun, FETÖ örgütü"

Sever'in "Hakkımda örgüt yöneticiliği iddiası var. Ben hangi örgütü kurmuşum, hangi örgütü yönetmişim." sözleri üzerine mahkeme başkanı Erhan Yıldırım, "Hangi örgüt mü diyorsun. FETÖ örgütü." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuksuz sanıklar da ilk savunmalarının geçerli olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burak Varol'un tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat'a erteledi.

Didim ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çamoğlu tarafından hazırlanan 35 sayfalık iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanıklar hakkında 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.