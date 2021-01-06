FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken yakalanan Salih Fidan ve Samet Güre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA KAÇMIŞ

Yakalanan Salih Fidan'ın FETÖ'nün Irak Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirtildi.

BANKA HESABINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Samet Güre'nin ise FETÖ'nün Irak Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı