Fetö Mensubu 33 Sağlık Personelinin Yargılanmasına Başlandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 2'si firari, 12'si tutuklu, 33 sağlık personellerinin yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında doktorların da bulunduğu 31 sağlık personelinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanıklar, aileleri ile avukatlar katıldı.



Tutuksuz sanıklardan Ufuk O. ve Hatice K.'nın avukatı Erol Halka, müvekkillerinin iddia edilen terör örgütüyle ilişkilerinin olmadığını savundu. Avukat Halka, duruşmadaki savunmasında önemli iddialarda bulunarak, "Sadece dini sohbetlere katılan müvekkillerimin silahlı terör örgütü üyesi olduğunu iddia etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. 4,5 ay cezaevinde kalan polis memuru eski bir müvekkilim tahliye olduktan sonra yanıma geldi. Bana 'Ekim'de cezaevleri boşalacak. Herkes çıkacak' dedi. Bunun mümkün olmayacağını söylediğimde, 'Takım elbisesine iddiaya girelim. Ben her halükarda sana takım elbise alırım fakat sen o saatten sonra onu nerede giyeceksin ki' cevabını verdi" dedi.



Mahkeme heyeti 7 tutuklunun adil kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliyelerine, 2 firarinin yakalanmasına, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR