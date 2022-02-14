FETÖ itirafçısı Önder: 'Tereyağından kıl çeker gibi hallettik' ifadesi dosyanın kapatılmasıyla alakalı

ELAZIĞ (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı duruşmada FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu ve itirafçı Abdullah Önder tanık olarak dinlendi. Önder, FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'nun 'Tereyağından kıl çeker gibi hallettik' ifadesinin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili değil, dosyanın kapatılmasıyla alakalı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun çocukları Fatih Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları ve tutuksuz sanıkların bazıları katılırken, tutuklu sanıklar Davut Uçum ve Aydın Özsıcak SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, FETÖ'nün Elazığ avukatlardan sorumlusu ve itirafçı Abdullah Önder tanık olarak dinlendi. Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan Önder, davanın sanıklarından avukat Mustafa Atalar'ın kendisine bağlı olduğunu belirtirken, Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın isimlerini, Atalar'ın avukatlıklarını üstlenmesi sonrası duyduğunu söyledi. Atalar'a neden Özsıcak ve Uçum'un avukatlığını üstlendiğini sorduğunu, kendisinin de Turan Canpolat'ın isteği üzerine sanıkların avukatlığını üstlendiğini söylediğini belirten Önder, bu durumun daha sonra FETÖ lideri Fetullah Gülen'e kadar gittiğini, Gülen'in de "Nasıl tedbirsizlik yapılır. Bu bomba elimizde patlar" diye tepki gösterdiğini söyledi.

Duruşma, yarın diğer sanık ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.