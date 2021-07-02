FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
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FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı

FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti. İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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