: FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama

17.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:08

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Bu suçlamalarla ilgili CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel açıklama yaptı.

CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatı da olan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP İZMİR İL BAŞKANI: FETÖ'NÜN CHP'DE YAŞAMA ŞANSI YOKTUR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Urla Bld. Başkanımız Burak Oğuz tutuklandı. Fetö'nün CHP'de yaşama şansı yoktur. Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz. Hukuki süreci takip ediyoruz. Yarın bu konuda ayrıntılı açıklama yapacağız."

NE OLMUŞTU?

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

İbrahim Burak Oğuz

SOHBET HOCALIĞI VE MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURMAKLA SUÇLANIYOR

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

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