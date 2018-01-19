Fetö Davasında İtirafçılıktan Vazgeçince 8 Yıl 3 Ay Ceza Alıp Tutuklandı

FETÖ davasında itirafçılıktan vazgeçince 8 yıl 3 ay ceza alıp tutuklandı SAMSUN - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında tutuklu olarak yargılanan 23 yaşındaki genç kız, yargılandığı mahkemede 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olmuştu. Örgütün öğrenci ablası olduğunu söyleyip, telefonuna ByLock'u yükleyeni anlatıp, örgütle ilgili bilgi vermesine rağmen yargılandığı davanın son duruşmasında verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini iddia edip çark eden Ebru Demirtaş, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen FETÖ davasında 3'u tutuklu 10 kişinin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan 23 yaşındaki Ebru Demirtaş, daha önceki duruşmada hakimin ve savcının "Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak ister misin" sorusuna pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirterek, kendisinin örgütün öğrenci ablası olduğunu söyleyip telefonuna da ByLock'u kimin yüklediğini anlatıp örgüt ile ilgili bilgiler verdi. Ancak, bugün görülen davanın son duruşmasında Ebru Demirtaş ifade değiştirerek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yaralanmak istediğini söyleyip daha önceki ifadelerinin baskı altında verdiğini iddia etti. Mahkeme, Ebru Demirtaş'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda adliye polisi tarafından gözaltına alınan Demirtaş, mahkeme tarafından tutuklanma müzekkeresinin yazılmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek akşam saatlerinde Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Demirtaş'ın, FETÖ elebaşının itirafçılar ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra ifade değiştirdiği iddia edildi.

Aynı davada tutuklu olarak yargılanan Nursal Karaca 7 yıl 5 ay 3 gün, Serdar Çetin 8 yıl 3 ay ve Uğur Sezer 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan Ömer Faruk Çeken 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan Ferdi Ulaş ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilerek cezası ertelendi. Tutuksuz olarak yargılanan Şaban Kara, Ömer Erol, Harun Yıldız ve Halil Acar ise beraat ettiler.