FETÖ'cü İnandı'nın örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı
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FETÖ'cü İnandı'nın örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı

FETÖ'cü İnandı'nın örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ/PDY'nin üst düzey ismi Orhan İnandı'nın, yakalanmadan bir süre önce yaptığı örgüt toplantılarında "On binlerce insanın hayatı alt üst oldu, örgüt öz eleştiri yapmalı" dediği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ/PDY'nin üst düzey ismi Orhan İnandı'nın, yakalanmadan bir süre önce yaptığı örgüt toplantılarında "On binlerce insanın hayatı alt üst oldu, örgüt öz eleştiri yapmalı" dediği belirtildi.

DHA'nın edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu olduğunu itiraf eden Orhan İnandı'nın kendisine yakın örgüt üyelerine, "Çoğu zaman vicdan muhasebesi yapıyorum ve şunu görüyorum; ben de dahil örgüt yöneticileri yüzünden, on binlerce insan işinden oldu, hayatlar alt üst oldu. Bizlerse lüks yaşam sürmeye devam ediyoruz. Bu duruma 'yolun kaderi' diyemeyiz. Örgüt bir öz eleştiri yaparak yanlışlarını kabul etmeli ama bunu yapacak cesaret ben de dahil kimsede yok" dediği ortaya çıktı.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖRGÜTTEN GİZLEMİŞ

Öte yandan Orhan İnandı'nın yaklaşık 15 yıldır Kırgız bir kadınla ilişki yaşadığı, bu ilişkisinden de 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İnandı'nın bu ilişkiyi örgütten gizlediği, dini nikahını örgüt dışı bir imama kıydırdığı belirtildi. İnandı gibi dini nikahlı ilişkiler yaşayan FETÖ üst düzey yöneticileri arasında Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Harun Tokak'ın da bulunduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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