FETHİYE HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, Fethiye'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 16 Mayıs 2025 Cuma günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, güncel hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Fethiye'de hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, Fethiye için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
FETHİYE'DE HAVA DURUMU NASIL?
Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Fethiye'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacak.
Günlük Hava Durumu Özeti:
Hava Durumu: Parçalı bulutlu
En Yüksek Sıcaklık: 29°C
En Düşük Sıcaklık: 18°C
Nem Oranı: %58
Rüzgar: Güneybatıdan 6 km/s hızında