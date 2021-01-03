Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası

03.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:22
Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası

Fethiye ilçesinde bir çoban, ormanlık alana zehirli kemik atıldığı ileri sürdü.

Fethiye ilçesinde bir çoban, ormanlık alana zehirli kemik atıldığı ileri sürdü.

Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkisinde çobanlık yapan İsmail Karakurt, kaybolan köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda kemikler bulduğunu söyledi.

Kemiklerin yanında kemiklere zehri enjekte etmek için kullanıldığını düşündüğü şırıngalar gördüğünü belirten Karakurt, "Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Zehirli kemikler ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ömer Bayram Sergen Yalçın Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 11:24:28. #1.15#
title