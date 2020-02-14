Fethiye'de mimarlar fikir alışverişinde bulunuldu

14.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:14

Fethiye Mimarlar Odası ile Seydikemer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri arasında fikir alışverişinde bulunuldu.



Seydikemer Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılanfikir alışverişinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerine yasa ve yönetmeliklerin uygulama yöntemleri anlatıldı. Düzenlenenfikir alışverişindeİmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sorumlu Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muammer Acar, Fethiye Mimarlar Odası Başkanı Günay Solak, Fethiye Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri katıldı.



Fikir alışverişi sonunda Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan İlçemiz için en iyi imar planını yapmaya çalışıyoruz dedi. Verdikleri fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Yardımcısı Türkan, Fethiye Mimarlar Odası Başkanı Günay Solak'a fincan takımı takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA