Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı 6 yaralı
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Fethiye, Güncel

Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı 6 yaralı

Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı: 6 yaralıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

23.03.2020 02:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:53
Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı 6 yaralı

Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye istikametine giden Havva Karakaş yönetimindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, iddaya göre aniden yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobilin takla atmasıyla 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı 6 yaralı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı 6 yaralı

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