Fethiye'de kırmızı alarm verildi

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları meydana gelmesi nedeniyle Fethiye'de de kırmızı alarm verildi.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları meydana gelmesi nedeniyle Fethiye'de de kırmızı alarm verildi. İlçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat talimatıyla bütün kurumlar teyakkuza geçti.

Fethiye Kaymakamlığı'ndan alınan bilgilere göre, orman yollarında ve ormanlık alanlarda jandarmanın ve emniyetin bütün personeli, vefa destek grupları, 352 paraşüt pilotu, 42 mahalle muhtarı, her mahalleden 7-8 kişilik genç gurubu, milli eğitimden kamuya kadar araçlı tüm devlet memurları bugün ve yarın dahil olmak üzere 24 saat nöbet tutacak. Yapılan en küçük bir ihbarda ve şüpheli durumda ekipler anında müdahale edecek. Ekipler karadan ve denizden drone ile alan incelemesi de gerçekleştiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı