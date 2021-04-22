Fethiye'de çöp konteyneri kenarında beslenen domuz kameraya yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir domuzun çöp konteyneri yanında beslenme anı kameraya yansıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir domuzun çöp konteyneri yanında beslenme anı kameraya yansıdı.
Patlangıç Mahallesi'ndeki evlerin arasına inen domuzun bir konteynerin yanına bırakılan atıkları yeme anını, AA muhabiri görüntüledi.
Görüntülendiğine aldırış etmeden beslenmeye devam eden domuz, bölgeden geçen bir kişinin kovalamasıyla kaçtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır