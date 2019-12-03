Fethi Sekin'in motosikleti hiç kullanılmıyordu, ilk kez törene getirildi

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:14

İzmir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 65 polis, 5 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Törende İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi andı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı 65 kursiyer, 5 haftalık zorlu eğitimlerini tamamlayarak Bornova'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde sertifikalarını aldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da düzenlenen törene katıldı. Aşkın, "İzmir'de göreve başladığım günden bu zamana kadar sayısını ve niteliğini artırmak istediğim alanın başı, motosikletli polis timlerimiz oldu. İlk geldiğimde 40 kadar motosikletli timimiz göreve çıkarken bugün 90'a ulaştık; hedefimiz 110. Çok kısa sürede de buna ulaşacağız" dedi.



"İhbarlarımızdaki doğruluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde"



Aşkın, "Şu anda 155'i arayan vatandaşlarımız 2 saniye içerisinde 155 imdat hattına ulaşıyor. Arkasından da onların bulunduğu yere maksimum 4 dakikada ulaşmak gibi bir hedef koymuştuk. Bugün buna yaklaştık. Buna yakalamamızda en büyük katkıyı, motosikletli timlerimiz oldu. En yoğun trafikte, en kötü şartlarda da vatandaşlarımızın yanına en kısa sürede ulaşacak standartlara ulaştık. İzmir halkına da teşekkür ediyorum. Türkiye geneli standartları üzerinde 155 ihbarları alıyoruz ve 155 ihbarlarımızdaki doğruluk oranı da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Bu bizim için büyük katkı ve güç" dedi.



"Yunus timlerimiz başarılı çalışmalara imza atıyor"



İzmir Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman da yaptığı açıklamada, İzmir'de ilk olarak 1995 yılında faaliyete geçen motosikletli polis timlerinin, kuruluşundan bugüne asayiş olaylarına en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında etkin bir şekilde görev yaptığını belirtti. Duman, "Yürüttüğü devriye görevleriyle, suçun önlenmesinde önemli rol oynayan yunus timlerimiz, yaptıkları uygulamalarla pek çok suç unsurunu da ele geçirip başarılı çalışmalara imza atıyor. Olaylara hızlı müdahale etmede teşkilatın büyük unsuru olan yunus timleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, seri hareket etmesi ile pek çok olaya müdahale ediyor" sözlerine yer verdi.



Törende, 5 hafta boyunca zorlu eğitimler sonucu eğitimi geçen 5'i kadın 65 polis, daha sonra sertifikaları verildi. Yunus polislerinden 45'i merkezde, 20'sinin de dış ilçelerde görevlendirileceği öğrenildi. Tören sonrası göreve başlayacak motosikletli polis timleri, yaptığı akrobasi şovu da ilgiyle izlendi.



Şehit Fethi Sekin'in motosikleti hiç kullanılmıyordu



İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit düşmüştü. Trafik polisi olarak görevini yürütürken şehit düşen, kahramanlığı dilden dile dolanan Fethi Sekin'in motosikleti ise olaydan sonra hiç kullanılmamıştı. Törenin sonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da polis memuru Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi yad etti. - İZMİR

Kaynak: İHA