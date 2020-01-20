Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldı

20.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:48

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin (69), oğlu adına Muğla'da açılan el işi sergisi açılışına katıldı. Baba Sekin, Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin, birlik- beraberlik mesajı vermek için 3 yıldır ülkeyi geziyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hayırseverin hediye ettiği, oğlunun baş harflerini taşıyan '23 FS 223' plakalı otomobille ziyaretlerini sürdüren Mehmet Zeki son durağı, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe oldu. Baba Sekin, oğlu anısına Balarısı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin elişi eserlerinden oluşan 'Fethi Sekin Kalbimizde' isimli resim serginin açılışına katıldı. Menteşe Kaymakamlığı'ndaki etkinliğin açılışında; Kaymakam Caner Yıldız, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Gökhan Çobansarı, Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü Batuhan Mavi, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile davetliler yer aldı.Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, "Okullarda ve üniversitelerde düzenlenen programlara konuşmacı olarak katılıyorum. Ülke, vatan ve bayrak sevgisini anlatıyorum. Bu konularda gençlerimizi bilinçlendiriyorum. Aydın'da yaşayan kızımın yanına döndükten sonra İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerini dolaşacağım. Kahramanımızı anlatmaya devam edeceğim. Güzel ülkemizde bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar. Camide, hastanede, öğretmenevinde, okulda, kütüphane, orman, cadde ve sokakta oğlumun ismi yaşatılıyor" dedi.

Kaynak: DHA