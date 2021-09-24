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Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli? Fethi Pekin biyografisi!

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Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli? Fethi Pekin biyografisi!

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. 26 Haziran'da yapılan seçimler sonrası görev almaya hak kazanmış ve kulüpte hukuk işlerinden sorumlu olmuştur. Peki, Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli? Fethi Pekin mesleği nedir? Fethi Pekin hayatı ve biyografisi nedir?

Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Fethi Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli? Fethi Pekin mesleği nedir? Fethi Pekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FETHİ PEKİN KİMDİR?

Fethi Pekin, 9 Eylül 1969 yılında İzmir'de doğdu. Hukuk eğitimi gördü ve Amerika'da bulundu. Avukatlık görevini yürüten Pekin ülkeye dönüş yaptıktan sonra Pekin & Pekin isimli hukuk bürosunu kurmuştur.

3 Temmuz 2011'de yapılan kumpas sonrası Fenerbahçe'nin avukatlığını üstlenmiştir.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Daha sonra 2018 seçimlerinde Ali Koç'un oluşturduğu listeye girmiştir. 25 Haziran 2021'de açıklanan başkanlık seçimleri listesinde yeniden aday gösterilmiştir. 26 Haziran'da yapılan seçimler sonrası görev almaya hak kazanmış ve kulüpte hukuk işlerinden sorumlu olmuştur.

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1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

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Haber: Fethi Pekin kimdir? Fethi Pekin kaç yaşında, nereli? Fethi Pekin biyografisi! - Haberler
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