Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi

23.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32

ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci gününde, Türk Müziği enstrümanlarından ud ve saz ile birlikte gitar tınıları yükseldi.



Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunları Derneği'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, gitar-saz kardeşliğine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci günü, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk'ün ud ve sazla Türk Müziği performansı ile başladı.



Daha sonra, Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu ve Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan saz, 2013'te İspanya-Linares'te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal da, gitarla ortak dinleti sundu.



Gitar-saz kardeşliği gecesi, Andres Segovia 'onur madalyası' sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ile Özcan Dal'ın konseri ile sona erdi. Kanneci ve Dal'ın performansı büyük beğeni topladı. Kanneci ve Dal, 'Yiğidim Aslanım'ı, Türkan Şoray Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran Antalyalı sanatseverlerce ayakta alkışlandı.



Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Murat Şimşek, gitar-saz kardeşliği gecesinde sahne alan Kanneci, Doç. Dr. Öztürk, Türkdoğan ve Dal'ı kutladı ve günün anısına plaket sundu.



8'inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin finali 23 Kasım Cumartesi günü (Bugün) saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde olacak. Festivalin son gününde; adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA