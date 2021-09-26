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Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Güncel

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi Türk Merinosu Dünya'nın en iyi ırkları arasında gösteriliyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline birçok yerli ve yabancı koyun ırkı katılırken festivalin en çok tercih edilen koyun ırkı...

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Türk Merinosu Dünya'nın en iyi ırkları arasında gösteriliyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline birçok yerli ve yabancı koyun ırkı katılırken festivalin en çok tercih edilen koyun ırkı Merinos koyunu oldu. Yetkililer Merinos koyununun Dünya'nın en iyi etçi ırklarından birisi olduğunu söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalinde küçükbaş hayvan üreticileri ile bir araya gelen Veteriner Hekim, Beslenme ve Rasyon uzmanı İsmail Kanburoğlu, " Bizim kendi ırkımız olan Merinos koyun cinsi Dünya'nın en iyi hayvanlarından birisidir. Yeter ki doğru besleme ve bakım ile işimiz yaparsak, yurt dışından hayvan ithal etmemize gerek kalmaz. Çünkü bizim kendi ırkımızda aradığımız birçok özellik var" dedi.

Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalinde Yenişehir, İznik, İnegöl gibi birçok ilçe ve ilden gelen Hayvan üreticileri ile bir araya gelen Veteriner Hekim, Beslenme uzmanı İsmail Kanburoğlu, " Dünya'nın en iyi etçil ırklarından birisi olan bizim kendi koyunumuz merinos ırkıdır. Bu Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor. Bunun nedeni de verim oranın yüksek olması ve kuzularının çok çabuk gelişmesidir. Et oranı ve lezzet bakımından da üretici ve tüketiciyi memnun eden en iyi ırktır. Diğer bir özelliği de damızlık olarak en çok tercih edilen hayvanların başında yer almasıdır. En önemlisi ülkemizin her yerine uygun bir ırktır. Dünya'nın en iyi hayvanlarından birisidir. Yeter ki doğru besleme ve bakım ile işimiz yaparsak, yurt dışından hayvan ithal etmemize gerek kalmaz. Çünkü bizim kendi ırkımızda aradığımız birçok özellik var" diye konuştu.

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi

Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi
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Haber: Hayvancılık festivalinde Türk Merinos koyununa yoğun ilgi - Haberler
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