Festivalde 6 ton sucuk dağıtıldı, 25 metrekare tavada sucuklu yumurta pişirildi

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ' Dövme Sucuk Festivali'ne binlerce kişi katılırken, 6 ton sucuk dağıtıldı. Festivalde 25 metrekarelik dev tavada, 3 bin yumurta ve 450 kilo sucuk ile sucuklu yumurta da pişirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacaklarını belirtip, "Bugün burada rekor denemesine başladık. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber bir ilk; dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıyoruz" dedi.

Sivrihisar Belediyesi'nce ilçenin meşhur lezzeti için '6'ncı Dövme Sucuk Festivali' düzenlendi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki festivale çevre illerden de binlerce kişi katıldı. Festival alanında dövme sucuk üretimi yapan onlarca kasap, stantlar açarak tanıtımı yaparken, kurulan ızgaralarda pişirilen 6 ton sucuk da ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası sucuk almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'dan geldiğini aktaran Nurcan Sevdalı da festivali ve sucuğu çok beğendiğini söyledi. Dilhan Terzi de sucuk kokusunu takip ederek festival alanına geldiklerini belirterek, "Ben de çok beğendim. Sucukların tadı çok güzel. Biz buraya kokuyu takip ederek geldik. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.